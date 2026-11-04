Da Raphinha "in lutto" alla dedica di Fabian: il cordoglio del calcio per Jesus de Miguel

04 Nov 2026 - 10:05
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Una tragedia che ha lasciato il segno. La tragica morte di Jesús de Miguel, 30enne attaccante del Tenerife, ha toccato tanti colleghi. E nella prima parte del turno di Champions League c'è già stato spazio per omaggi e ricordi. A partire da Fabian Ruiz, autore di una doppietta nella goleada del Psg a Villarreal. L'ex Napoli dopo il primo gol ha mimato il numero 9 con le mani, quello del classe '96, poi per il secondo ha rivolto entrambe le mani al cielo. Anche Raphinha del Barcellona, autore di una doppietta e Mvp del match contro l'Aston Villa, è rimasto sconvolto dalla notizia: "Voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Jesús. Non credo sia un buon giorno per parlare di calcio. È molto difficile. Scendi in campo per una partita e la stessa cosa può succedere anche a te. Per me, onestamente, è stato molto difficile. Ho parlato con mia moglie stamattina, appena sveglio, dopo aver saputo la notizia. Le ho detto che mi sentivo un po' giù. Era un giocatore della mia età. Non so se è per questo che mi ha colpito ancora di più, ma non ho passato una bella giornata a causa di questa notizia".

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