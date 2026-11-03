Spalletti riparte dal Napoli ma è sempre sotto esame, a incominciare da Alkmaar

Spalletti è il primo a sapere che è cambiato poco, se non un lieve miglioramento dell'umore. Gli esami non finiscono mai, soprattutto per lui. Poi, onestamente, non si può certo dire che la Juve abbia dato prova di un dominio e di una ritrovata forza. La vittoria contro Allegri è arrivata grazie a due prodezze di Alajbegovic e Boga. Certo, ci sono delle basi da cui ripartire. Il sistema di partenza con due linee strette e corte da quattro, poi variato con una difesa a 3 o a 5, ha portato dei vantaggi alla struttura della squadra, al netto di attaccanti che sembrano essere completamente fuori dalle logiche della manovra e, soprattutto, della finalizzazione.