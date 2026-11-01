Serie A, Juventus-Napoli 2-0: Alajbegovic e Boga decisivi, Allegri ko a Torino

LE STATISTICHE

Kerim Alajbegovic (19 anni e 41 giorni) è il marcatore straniero più giovane ad aver segnato nella storia della sfida tra Juventus e Napoli in Serie A; in generale è il terzo più giovane, dopo Bruno Nicolè nell'ottobre 1958 (18 aa 230 gg) e Felice Placido Borel nel marzo 1933 (18 aa 334 gg).

Kerim Alajbegovic (settembre 2007) è il più giovane giocatore ad aver sia segnato almeno un gol (1G) che fornito almeno un assist (1A) nei top-5 campionati europei 2026/27. In totale, sono cinque i calciatori nati dal 2007 in avanti ad aver trovato sia la via della rete che servito almeno un passaggio vincente in questi tornei in corso: oltre al bosniaco, Lamine Yamal, Charalampos Kostoulas, Jay Robinson e Paul Mendy.

La Juventus ha segnato più di una rete da fuori area contro il Napoli solo per la seconda volta in Serie A (dal 2004/05), la prima da novembre 2013 con le reti di Andrea Pirlo e Paul Pogba in quel caso.

Dalla scorsa stagione in Serie A, solo Inter (17) e Napoli (13) hanno segnato più reti da fuori area della Juventus (12); in particolare nel torneo in corso, solo la Fiorentina (sei) ne ha trovate di più dalla distanza rispetto ai bianconeri: quattro al pari di Lazio e Torino.

L'ivoriano Jérémie Boga è solo il secondo giocatore africano ad aver segnato con la maglia della Juventus contro il Napoli in Serie A, dopo il gabonese Mario Lemina il 26 settembre 2015.

La Juventus vanta 11 partecipazioni a rete dalla panchina in questa Serie A e nessuna squadra nel torneo in corso ha fatto meglio (11 al pari della Roma).

Tutte le quattro partecipazioni a rete di Edon Zhegrova in questo campionato sono arrivate dalla panchina (2G+2A), solo Mariano Diaz (sei) ne vanta di più da subentrato nei top-5 campionati europei in corso (quattro anche Alex Baena).

Tutte le cinque vittorie della Juventus in questa Serie A sono arrivate mantenendo la porta inviolata. I bianconeri non ottenevano almeno cinque vittorie nelle prime 10 stagionali con annesso clean sheet dal 2023/24 con Massimiliano Allegri allenatore (sei in quel caso).

La Juventus ha vinto le ultime due sfide contro il Napoli in Serie A mantenendo anche la porta invioltata e non faceva registrare due vittorie consecutive con annesso clean sheet contro gli azzurri nella competizione da aprile-ottobre 2012 con Antonio Conte allenatore.

I 14 punti raccolti nelle prime 10 gare di questo torneo sono il peggior risultato del Napoli dopo le prime 10 gare giocate in un campionato di Serie A dal 2009/10: 14 in quel caso frutto di quattro vittorie e due pareggi (4P), con il sesto piazzamento finale.