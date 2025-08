Juventus, Vlahovic sui social risponde a Comolli e... avverte David

Non solo Lookman e Jashari, un'altra telenovela di questa sessione di calciomercato riguarda Dusan Vlahovic e il suo futuro. L'attaccante serbo, come ribadito anche da Comolli (“Davanti a buona opportunità può partire”), non fa più parte dei piani di Tudor ed è sul mercato, ma a parte quelle dall'Arabia (rifiutate dal giocatore) in casa Juventus non sono arrivate offerte ufficiali e questo stallo sta bloccando anche il mercato in entrata dei bianconeri.