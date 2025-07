Comolli: "Douglas Luiz ha capito di aver sbagliato, Vlahovic via a una condizione"

Damien Comolli fa il punto sul mercato della Juventus. Il dg bianconero ha parlato alla stampa all'esterno della Continassa analizzando i casi di mercato in casa bianconera. Uno su tutti è il futuro di Dusan Vlahovic: "Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un'ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione".