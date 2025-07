Juve, Kolo Muani bloccato. Comolli predica calma, ma il Tottenham prova l'inserimento

Il tutto è legato al futuro di Dusan Vlahovic che il direttore generale Damien Comolli ha "smascherato" dando il via libera per la partenza, concordata negli Stati Uniti, ma solamente se il giocatore porterà alla dirigenza juventina un'offerta giudicata congrua. Allo stesso modo il dg è in contatto con l'entourage del giocatore lavorando per il suo ritorno alla Juventus per affiancarlo a Jonathan David, ma la richiesta del club campione d'Europa è sempre altissima: 50 milioni di euro, che sia per cessione definitiva o per prestito con obbligo di riscatto. Insomma, il prestito oneroso e poi si vedrà come nei primi mesi del 2025 non è più contemplato anche perché Luis Enrique ha fatto sapere di non voler puntare sul giocatore, che però ha mercato.