Milan-Jashari, il Bruges non lo convoca ma il muro resiste. C'è un precedente col giocatore...

Il braccio di ferro tra Milan e Bruges per Ardon Jashari continua imperterrito, con il club belga nonostante tutto in posizione di vantaggio. La dirigenza ha dato il via libera alla cessione del centrocampista, ma solamente alle proprie condizioni e fino a che queste non saranno soddisfatte da Tare e soci, l'affare non si farà. Non sta servendo l'atteggiamento ostruzionistico di Jashari, per altro un dejà vu dei tempi del Lucerna, e nemmeno le parole e i rilanci della dirigenza rossonera. La fumata bianca non è arrivata, il giocatore non si muove dal Bruges e al tempo stesso non gioca, non convocato come previsto nemmeno per la seconda giornata di campionato contro il Mechelen.