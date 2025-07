Chiellini: "Vogliamo costruire un ciclo vincente, c'è un gruppo al comando del club. Su Comolli..."

Una prima base in società è stata messa, i prossimi passi arriveranno in autunno come ha confermato proprio Chiellini a Tuttosport: "Comolli è una persona con cui si lavora bene, non è vero che l'uomo degli algoritmi. È molto attento ai dati, perché crede ai numeri, ma questo non vuole dire che è un uomo solo di dati e niente presenza umana. Non è ancora conosciuto, per tanti di noi, me compreso. Io l’avevo conosciuto a marzo a una riunione dell’Uefa, eravamo vicini a tavola e avevamo chiacchierato a lungo, senza sapere che ci saremmo trovati a lavorare insieme, ci abbiamo riso parecchio quando è arrivato a Torino".