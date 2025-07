Gattuso fa visita alla Juve con Bonucci e Buffon, il ct alla Continassa FOTO

Prosegue il tour di Gennaro Gattuso nei ritiri della Serie A. Dopo Trigoria, oggi è stato il turno della Juventus: il Ct della Nazionale, accompagnato dal capo delegazione Gianluigi Buffon e dai collaboratori Luigi Riccio e Leonardo Bonucci, ha fatto visita alla Continassa per incontrare lo staff tecnico e i calciatori bianconeri. Accoglienza calorosa e confronto approfondito con l'allenatore Igor Tudor, il direttore sportivo François-Joseph Modesto e Giorgio Chiellini, oggi director of football strategy del club e storico capitano azzurro dell'Europeo vinto nel 2021.

Una scelta precisa, quella di Gattuso, per costruire da subito un rapporto diretto con società e giocatori in vista dei prossimi impegni ufficiali: il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 a Debrecen, in Ungheria, contro Israele, per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Il Ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, insieme ai collaboratori tecnici Luigi Riccio e Leonardo Bonucci e al segretario organizzativo del Club Italia, Mauro Vladovich

Il tour azzurro continua: domani tappa ad Appiano Gentile per incontrare Cristian Chivu e l'Inter. In agenda anche una visita al Cagliari di Fabio Pisacane il 2 agosto, in occasione del trofeo 'Gigi Riva' contro il Saint-Étienne, e successivamente a Udine, il 13 agosto, per la UEFA Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham.