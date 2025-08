Napoli, Beukema: "Contento di essere qui, voglio lo scudetto"

Il colpo estivo per la difesa del Napoli parla olandese con Sam Beukema. L'ex Bologna, arrivato per rinforzare il reparto arretrato degli azzurri, in serata ha incontrato i tifosi in piazza a Castel di Sangro raccontandosi e parlando della scelta di arrivare in Campania dopo le annate positive in rossoblu: "In Olanda giochiamo sempre con la palla, qui è un lavoro più fisico e tattico. Qualche amico mi ha detto che anche se gioco al Napoli non sono cambiato come persona: io sono e resto Sam, non cambio. Da bambino il sogno era arrivare alla nazionale olandese, vincere il Mondiale. Ma ora voglio vincere uno scudetto con il Napoli. Primo gol in azzurro? Decidete voi, basta che sia importante". Sull'arrivo a Napoli: "Quando ero in vacanza a Ibiza ho parlato con mister Conte, quando il Napoli ti chiama senti subito una emozione dentro ed è bello giocare qui. Giocare con così tanti giocatori forti e di così tanta qualità è bellissimo: sono contentissimo di essere qui. Vincere la Coppa Italia lo scorso anno con il Bologna è stato incredibile".