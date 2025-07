Juventus, Jonathan David è ambizioso: "Posso fare 25 gol, con Tudor ho lavorato da prima punta"

In casa Juventus è il giorno di Jonathan David. Dopo l'ufficialità arrivata lo scorso 4 luglio, oggi l'attaccante si è presentato in conferenza stampa mostrando a tutti la propria ambizione e gli obiettivi per la nuova avventura in Italia. Una scelta, quella di sbarcare in bianconero, voluta con tutto sé stesso, con il bomber ex Lille che ha voluto fortemente la Vecchia Signora per crescere e affrontare nuove sfide. E con la maglia numero 30 sulle spalle promette tanti gol: "25 come al Lille? Ci sono sfide per tutti, per me è una cosa possibile. Devo lavorare sodo, ma penso di riuscirci. Tutti i campionati hanno le loro sfide, scegliere la Juventus mi ha portato in Serie A". Sui suoi modelli o idoli ha poi aggiunto: "Da piccolo vedevo Drogba ed Eto'o, oggi ci sono tanti attaccanti forti. Alla Juventus mi piacevano Ronaldo, Dybala, Del Piero e Trezeguet". E sulla possibile convivenza con Vlahovic è stato chiaro: "Abbiamo lavorato nella tattica, sicuramente dipenderà dal mister ma stiamo lavorando come prima punta per ora".