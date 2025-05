Juventus, Tudor: "Obiettivo conquistato meritatamente. Il mio futuro? Si saprà prima del Mondiale per Club"

Nell'idea del tecnico, dunque, non sarà possibile aspettare la fine del torneo americano per stabilire il suo destino, al contrario di quanto affermato da Cristiano Giuntoli prima della partita: "Sul mercato non posso dire niente, sicuramente con la società ci vedremo presto e si deciderà presto. Fin qui eravamo tutti focalizzati sulle partite. Ora c'è il Mondiale per Club, ma il mio futuro si deciderà prima, non sarebbe una buona idea andare lì con un allenatore che non è certo del suo futuro o che sa che non lo sarà più...".