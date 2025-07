Tebas respinge richiesta Courtois, no a rinvio esordio Real in Liga

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha respinto la richiesta del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois di rinviare la partita d'esordio dei Blancos per la stagione 2025-26 per dare ai giocatori il tempo di riposare dopo la Coppa del Mondo per Club. Il Real Madrid è stato eliminato mercoledì con una sconfitta per 4-0 in semifinale contro il Paris Saint-Germain e avrà 41 giorni di pausa prima della partita d'esordio in Liga contro l'Osasuna del 19 agosto. Tebas ha affermato che la decisione di non rinviare la partita d'esordio è stata presa dalla Federcalcio spagnola e che la Liga ha approvato. Ha aggiunto che i giocatori avranno 21 giorni di riposo e 21 giorni di allenamento precampionato. "Credo che avranno 20 giorni di riposo invece di 21 e nessun altro campionato, come la Premier League per il Chelsea o la Ligue 1 francese per il PSG, cambierà le partite", ha dichiarato venerdì in un'intervista con l'Associated Press. "Quindi non credo che dovremmo cambiare il calendario per questo motivo, soprattutto pensando che è questione di un giorno", ha aggiunto. Il Real Madrid ha giocato 68 partite ufficiali in una stagione iniziata il 18 agosto: 38 in campionato, 14 in Champions League, sei in Coppa del Re e nel Mondiale per Club, due in Supercoppa di Spagna e una a testa in Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale. "È sempre lo stesso per la Liga", ha detto Courtois mercoledì. "Ascoltare questi commenti da un presidente è qualcosa che non ho mai visto in Italia, né in Inghilterra, né in NBA e NFL. Va bene se a Tebas non piace il Mondiale per Club, ma esiste. Fa parte del calendario FIFA. Siamo qui a competere - ha detto il belga - e sembra che questo signore voglia solo essere al centro dell'attenzione. Non ho mai visto un presidente di un'altra competizione parlare in quel modo. La salute dei giocatori è in gioco."