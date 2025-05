Juventus, Giuntoli: "Tudor farà il Mondiale per club poi vedremo. Conte? Complimenti al Napoli..."

"Vogliamo fare il Mondiale per club con Tudor. Se sarà ancora lui l'allenatore in caso di Champions? Le valutazioni le faremo a bocce ferme, noi siamo molto contenti del suo operato". Così il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli a Dazn prima dell'ultima gara di campionato nella trasferta di Venezia. "Stiamo parlando per Rugani e Kostic con Ajax e Fenerbahce e con i club d'appartenza di Kolo Muani e Veiga perché siamo molto risicati in vista del Mondiale per Club. Con Conceiçao siamo già a posto. I ragazzi avranno un po' di riposo prima di ripartire per il Mondiale per Club. Vogliamo fare interventi mirati sul mercato". Dribbling di Giuntoli alla domanda su Antonio Conte: "Mi limito a fare i complimenti al Napoli e basta".