Manna-Napoli: Giuntoli prepara le contromosse per la Juventus

asse napoli-torino

Il movimento di dirigenti sull'asse Torino-Napoli non si esaurirà con Manna: Giuntoli pensa ad a nuovi nomi per rinforzare l'area tecnico-sportiva

Ora che Aurelio de Laurentiis ha scelto Giovanni Manna come prossimo ds del Napoli, la Juventus non resta a guardare e, anzi, pensa a due-tre figure nuove per rinforzare l'area tecnico-sportiva diretta da Cristiano Giuntoli. Sono Stefano Stefanelli e Giuseppe Pompilio i due nomi principali su cui si sta concentrando il Football Director della Juve ma attenzione anche ai profili di Maurizio Micheli e Matteo Scala.

Pompilio, storico braccio destro di Giuntoli sin dai tempi del Carpi, ha il contratto in scadenza a giugno col Napoli, e il suo arrivo dunque sembra il più semplice. Stefanelli, invece, è l'attuale direttore sportivo del Pisa, al nono posto in Serie B: classe 1979, ex attaccante tra Serie C e D, ha poi intrapreso la carriera da dirigente.

Tuttosport fa anche il nome di Micheli, capo scout del club azzurro assieme a Leonardo Mantovani, ma da Napoli filtra che i due difficilmente si muoveranno e anzi dovranno lavorare in simbiosi con Manna. Altro nome possibile è quello di Scala, ora al Genoa, ma si battono anche piste estere.

