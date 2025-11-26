Inter, Zielinski: "Ne usciremo, siamo una grande squadra"

"Siamo dispiaciuti per come è andata, fa sempre male perdere dopo un’ottima partita". Così Zielinski commenta la sconfitta dell'Inter a Madrid contro l'Atletico. "Ci è mancato il secondo gol, dovevamo essere più attenti nel finale - ha detto il centrocampista a Prime Video - Io sto bene, cerco di migliorarmi, il mio gol non è servito a niente ma ci riprenderemo perché siamo una grande squadra. Abbiamo sempre reagito, anche l’anno scorso. È arrivata la seconda sconfitta di fila, ma la prestazione c’è stata. Dobbiamo essere più concentrati in fase difensiva e segnare più gol".