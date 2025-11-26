Logo SportMediaset

Calcio

Atletico, Simeone: "Inter fortissima, il piano era colpire nella ripresa"

26 Nov 2025 - 23:43
© Getty Images

Diego Simeone ha analizzato la vittoria contro l'Inter rendendo omaggio all'avversario e sottolineando la riuscita del piano studiato per sorprendere i nerazzurri nella ripresa.  "Abbiamo giocato contro una squadra fortissima, la più forte della Champions in questo momento - ha spiegato il tecnico dell'Atletico Madrid -. Per questo abbiamo fatto un primo tempo chiuso per ostacolare il loro gioco". "Sapevamo che nel secondo tempo si poteva esprimere tutto l'altro repertorio che abbiamo con giocatori di categoria come Griezmann, Sorloth e Nico Gonzalez che sono entrati molto bene e ci hanno permesso di segnare nell'ultima azione - ha aggiunto -. È stato molto bello, ma il piano al di là del risultato era quello". "Non so vivere nella zona di comfort, preferisco restare così. Uno deve lavorare con fede, amore e qualità - ha aggiunto -. Ho giocatori che mi seguono e questo è determinante per ogni allenatore. Oggi c'erano attaccanti in panchina che volevano cominciare e quando sono entrati hanno dimostrato il loro valore". 

