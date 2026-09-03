Thuram si è operato: intervento ok, lo stop sarà lungo. Spalletti perde anche Cabal

Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram "è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro". Lo comunica in una nota il club bianconero, aggiungendo che "l'intervento, eseguito dal dottor Bertrand Sonnery - Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club Luca Stefanini presso l'Hopital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".
Oltre al francese Luciano Spalletti perde anche Juan Cabal. In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina l'esterno mancino "è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra", conclude il comunicato del club bianconero. Una brutta tegola per la Vecchia Signora che nella giornata di mercoledì aveva inserito l'ex Verona nella lista Uefa per l'Europa League nonostante il 25enne fosse in uscita da tempo (lo hanno trattato Bologna, Atalanta e Roma).
Tornando a Thuram, lo stop dell'ex Nizza sarà decisamente lungo. Molto probabilmente di quattro mesi. Lo ha confermato anche Giovanni Carnevali, ad dei bianconeri, dal Gran Galà del calcio: "Dovrà fermarsi per più tempo rispetto a Yildiz - le parole del dirigente -. Purtroppo siamo stati sfortunati". A dispetto del turco, Thuram non è stato inserito nella lista per la prima fase dell'Europa League. Chiaro indizio sul fatto che il 25enne figlio d'arte non tornerà prima del 2027.