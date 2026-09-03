Thuram si è operato: intervento ok, lo stop sarà lungo. Spalletti perde anche Cabal

Oltre al francese Luciano Spalletti perde anche Juan Cabal. In seguito a problema muscolare accusato durante l'allenamento di ieri, questa mattina l'esterno mancino "è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra", conclude il comunicato del club bianconero. Una brutta tegola per la Vecchia Signora che nella giornata di mercoledì aveva inserito l'ex Verona nella lista Uefa per l'Europa League nonostante il 25enne fosse in uscita da tempo (lo hanno trattato Bologna, Atalanta e Roma).