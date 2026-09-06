Sinner, domenica da tifoso: prima a Monza per Kimi, ora allo stadio per Juve-Milan

C'è un ospite d'eccezione all'Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Milan. Jannik Sinner sta seguendo da bordocampo il riscaldamento delle squadre di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, avversarie nel posticipo della terza giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45. Il tennista azzurra non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per il Milan.