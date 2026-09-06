Sinner, domenica da tifoso: prima a Monza per Kimi, ora allo stadio per Juve-Milan

06 Set 2026 - 21:11
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C'è un ospite d'eccezione all'Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Milan. Jannik Sinner sta seguendo da bordocampo il riscaldamento delle squadre di Luciano Spalletti e Ruben Amorim, avversarie nel posticipo della terza giornata di Serie A con calcio d'inizio alle 20.45. Il tennista azzurra non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per il Milan. 

Durante il riscaldamento Sinner, da bordocampo, si è intrattenuto in un lungo colloquio con Gerry Cardinale, arrivato sotto la Mole per seguire da vicino la squadra. Il patron rossonero ha omaggiato il tennista azzurro con una maglietta del Milan con la scritta 'Sinner 1'.
Nel pomeriggio Sinner era a Monza per la Formula1, altro sport che segue moltissimo. Anche per questo infatti ha stretto un bel rapporto con Kimi Antonelli, che l'ha ospitato nel Paddock. Jannik ha anche pubblicato una storia per celebrare la vittoria dell'amico: "Congratulazioni Kimi, grande!".

Da Sinner a Ghali, parata di vip nel paddock di Monza

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