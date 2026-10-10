Spalletti: "Scudetto? Juve condannata a vincere. Cagliari bravo ma l'anno scorso..."

Quanto sarà complicato ripartire dopo una sosta così lunga? "Ci sono pro e contro, come in tutte le cose. Abbiamo riposato, abbiamo gestito in allenamento a livello individuale e personalizzando anche con chi è rimasto con noi alla Continassa". Gli infortunati in casa bianconera sono tanti ma Spalletti non si sbilancia sulla formazione: "Sono contento dei giocatori che abbiamo a disposizione, con loro proveremo a vincere la partita. Cambiaso ha fatto bene gli ultimi allenamenti mentre Zhegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca tra titolare e non titolare negli ultimi due giorni, però ora non ricordo quale ha indossato alla fine (ride, ndr). Anche Sarr ha cambiato casacca nelle ultime sedute...".