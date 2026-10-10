Romano, parla il ds del Cagliari: "Inter e Juve non hanno bussato direttamente, sull'addio a gennaio..."

Alessandro Romano fa gola ai top club. Ha già conquistato il ct Mancini, che lo ha subito convocato per il debutto del suo nuovo corso in Nations League, e il futuro si annuncia più promettente che mai. Acquistato dal Cagliari in prestito dalla Roma con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni, il regista classe 2006 ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. Inter e Juve hanno già segnato il suo nome sulla lista del mercato: "Se hanno già bussato alla nostra porta per lui? Non direttamente, ma sappiamo benissimo che è un giocatore che sta iniziando a destare tanto interesse, come è normale che sia per un classe 2006 con le sue qualità e con ancora ampi margini di miglioramento", ha detto il ds del Cagliari Pietro Accardi in un'intervista a Tuttosport. "Nessuno di noi sta pensando di privarsi a gennaio di un pezzo così pregiato - ha proseguito - Siamo la settima squadra d’Italia per numero di tifosi, di conseguenza tutti noi sappiamo che responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra gente. Se può raggiungere i livelli di Barella? Per me assolutamente sì. Alessandro deve continuare a lavorare con la stessa dedizione e determinazione che ha dimostrato qui dal primo giorno".