"Le parole di Conte sulla Juve? Io trovo assolutamente normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come può essere quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo di tutto questo rumore a queste parole, per me è assolutamente normale". Così il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia. "Se al suo posto le avrei dette? Quando sono capitati momenti che non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose - ha aggiunto il tecnico bianconero - Sono andato a cercare nuove soluzioni per la squadra successiva che avrei allenato, facendolo con totale rispetto verso quello che poteva essere il mio immediato futuro oppure il mio percorso più avanti, senza nessun problema di dover aspettare un momento opportuno per ributtarmi dentro la mischia - ha concluso - Io ho sempre agito in questo modo".