"Le parole di Conte sulla Juve? Io trovo assolutamente normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come può essere quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo di tutto questo rumore a queste parole, per me è assolutamente normale". Così il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Venezia. "Se al suo posto le avrei dette? Quando sono capitati momenti che non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose - ha aggiunto il tecnico bianconero - Sono andato a cercare nuove soluzioni per la squadra successiva che avrei allenato, facendolo con totale rispetto verso quello che poteva essere il mio immediato futuro oppure il mio percorso più avanti, senza nessun problema di dover aspettare un momento opportuno per ributtarmi dentro la mischia - ha concluso - Io ho sempre agito in questo modo".
E ancora: "C'è ancora la possibilità di agganciare delle posizioni davanti, però il nostro obiettivo non è arrivare da qualche parte ma diventare qualcosa, lavoriamo per quello. È attraverso ciò che diventerai che poi puoi fare delle buone classifiche e buoni risultati - ha proseguito - Noi ci vogliamo fidare del nostro lavoro anche quando non viene premiato, vogliamo creare abitudini di ricerca e miglioramento costante".
Il punto sugli infortunati: "Oltre ai lungodegenti, mancheranno Kalulu e Nico Gonzalez: abbiamo fatto dei recuperi importanti. C'è qualche fatica post voli di rientro dalle Nazionali, ma abbiamo avuto la possibilità di ritrovare un po' di nucleo di squadra - continua in conferenza stampa - e abbiamo fatti degli allenamenti belli e con partecipazione".