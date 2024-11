Juventus: si ferma McKennie, Vlahovic ancora a parte e verso il forfait

Non arrivano buone notizie per la Juve dall'allenamento dell'antivigilia della sfida della quinta giornata di Champions League contro l'Aston Villa a Birmingham, in programma mercoledì sera. Come accaduto domenica, Dusan Vlahovic ha svolto ancora lavoro personalizzato dopo l'infortunio muscolare occorsogli mentre era impegnato con la sua nazionale. A questo punto è molto difficile che l'attaccante serbo parta con la squadra. Ma ora c'è anche il dubbio McKennie, che non si è allenato a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno rivalutate martedì.