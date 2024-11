Juventus, finalizzatori cercasi: dal campo o dal mercato, la svolta deve arrivare

Insomma, è chiaro che questa squadra debba trovare al più presto una soluzione per garantirsi maggiore pericolosità e che questa debba arrivare innanzitutto dal campo. Giuntoli, nel prepartita, ha infatti lasciato intendere che a gennaio non verranno effettuate operazioni in entrata nel reparto offensivo e che si attende solo il rientro di Milik. Il problema è che la tenuta del polacco è un enorme punto interrogativo e che in ogni caso, anche se la dirigenza dovesse cambiare idea e intervenire con qualche innesto, da qui a gennaio ci sono ancora tante partite da giocare. Sono 8 solo per arrivare a fine anno, a partire da quella di Champions League contro l'Aston Villa, in cui per altro il rientro di Vlahovic è in forte dubbio.