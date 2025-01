Juventus, senti Danilo: "Via per motivi non calcistici. Colpe? Non voglio fare nomi”

"La Juventus è stato probabilmente il club più importante della mia carriera. Ho costruito una storia meravigliosa con i tifosi, i giocatori e la città, dove sono stato molto felice per cinque anni e mezzo". Sono parole da amante ferito quelle che ha pronunciato Danilo in conferenza stampa nel giorno della presentazione con la sua squadra per cui rifava da bambino, il Flamengo: "Negli ultimi tempi - ha detto il brasiliano tornando sui motivi dell'addio - con i cambiamenti interni e una certa programmazione, probabilmente hanno capito che non ero adatto, ma non per motivi calcistici".