Spalletti: "Pronto a sedermi per il rinnovo. A Di Gregorio ha fatto bene rimanere fuori"

Perin ancora dal 1'? L'allenatore esalta l'atteggiamento di Di Gregorio dopo l'esclusione dall'undici titolare: "Entrambi i portieri sono al top, da quello che ho visto. A Di Gregorio ha fatto bene questo periodo, inusuale rispetto ai suoi due anni alla Juve, in cui è stato fuori per diverse partite. Ha fatto dei ragionamenti diversi, l'ho visto determinato nella faccia e negli occhi. Qualsiasi cosa andrò a scegliere avrò risposte positive da tutti e due".