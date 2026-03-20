Sassuolo, casi di pertosse in squadra alla vigilia della Juve
Il comunicato sul sito ufficiale dei neroverdi: "Il club, ha già informato la Lega Serie A e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione"
Un'epidemia di pertosse ha colpito lo spogliatoio del Sassuolo nella settimana che porta alla sfida con la Juventus (domani sera alle 20.45) e potrebbe avere ripercussioni sul match contro i bianconeri. Come informa il club neroverde sul proprio sito ufficiale infatti, "è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra" e si segue con grande attenzione l’evolversi della situazione. Al momento non c'è alcun rischio di rinvio della gara in programma domani sera (quando molto probabilmente il Sassuolo andrà allo Stadium con molti Primavera in panchina), ma il club è in continuo contatto con la Lega Serie A.
IL COMUNICATO
"Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.
I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi.
Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff."