SERIE A

Sassuolo, casi di pertosse in squadra alla vigilia della Juve

Il comunicato sul sito ufficiale dei neroverdi: "Il club, ha già informato la Lega Serie A e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione"

20 Mar 2026 - 12:54
videovideo

Un'epidemia di pertosse ha colpito lo spogliatoio del Sassuolo nella settimana che porta alla sfida con la Juventus (domani sera alle 20.45) e potrebbe avere ripercussioni sul match contro i bianconeri. Come informa il club neroverde sul proprio sito ufficiale infatti, "è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra" e si segue con grande attenzione l’evolversi della situazione. Al momento non c'è alcun rischio di rinvio della gara in programma domani sera (quando molto probabilmente il Sassuolo andrà allo Stadium con molti Primavera in panchina), ma il club è in continuo contatto con la Lega Serie A.

IL COMUNICATO
"Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.
I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi.
Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff."

Leggi anche

Non solo Kolo Muani, la Juve fa la spesa in Premier: contatti con Mendes per B. Silva

sassuolo
sassuolo-juventus
pertosse

Ultimi video

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

00:40
13 DICH ALLEGRI SU LEAO PULISIC DICH

Allegri: "Così ho calmato Leao. Vi spiego la lite"

00:20
Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

Real Madrid-Atletico Madrid: domenica 22 marzo alle 20.45 sul 20

01:57
DICH GASPERINI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio, ci sono stati errori grossolani"

01:29
DICH ITALIANO POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Italiano si gode l'impresa: "Roma superiore, siamo riusciti a colmare il gap"

00:52
DICH CASTRO POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Bologna, Castro: "Abbiamo fatto ancora la storia"

02:00
DICH CAMBIAGHI POST EUROPA LEAGUE 19/3 DICH

Bologna, Cambiaghi: "Fatta grande partita, ci tenevamo tanto"

00:43
DICH FAGIOLI POST CONFERENCE 19/3 DICH

Fagioli: "Ottimo secondo tempo, siamo contenti del risultato"

00:38
DICH COMUZZO POST CONFERENCE 19/3 DICH

Comuzzo: "Dato tutto, cerchiamo di raggiungere qualcosa di straordinario"

01:33
DICH VANOLI POST CONFERENCE 19/3 DICH

Vanoli sorride: "Bravi a reagire dopo il gol preso"

01:03
DICH GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 DICH

Giampaolo: "Faremo il possibile e l'impossibile per raggiungere la salvezza"

01:17
MCH MODRIC PALLONE D'ORO MUSEO MILAN 19/3 MCH

Il Pallone d'Oro di Modric a Casa Milan: "Questo gesto è per i tifosi"

01:22
MCH PRIMO ALLENAMENTO GIAMPAOLO CREMONESE 19/3 MCH

Giampaolo torna in azione: il primo allenamento con la Cremonese

02:10
Champions League, due favorite per la finale

Champions League, due favorite per la finale

02:11
Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

Ansia Gattuso: dubbi e certezze del ct

01:17
Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

Corsa Scudetto, tre coppie sotto esame

I più visti di Sassuolo

Il Sassuolo ci ha preso gusto, ko anche l'Atalanta: ci pensa Laurienté

Il Bologna stravince il derby: 3-0 in casa al Sassuolo

Serie A, Pisa-Sassuolo 1-3: Berardi show, i neroverdi affondano i toscani

Assist di tacco e gol: Pinamonti ribalta l'Udinese e porta il Sassuolo al nono posto

Carnevali si sfoga: "Curva Inter squalificata? Mi fa incaz... Anche questa è la rovina del calcio"

DICH GROSSO PRE INTER DICH

Grosso sfida l'Inter: "Sfida proibitiva, ma proveremo a fare un’impresa"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:46
Italia, i convocati di Gattuso per i play-off mondiali: sorpresa Chiesa, ci sono Palestra e Tonali
Sassuolo
12:34
Sassuolo, sei soggetti isolati dal gruppo squadra causa pertosse: la situazione verso la Juve
11:37
Inghilterra, Tuchel ne convoca 35: c'è anche Tomori
11:12
Palermo, conclusa la prima fase per il progetto del nuovo stadio Barbera
11:00
Il tabellone dell'Europa League: date e orari delle due sfide tra Aston Villa e Bologna