Spalletti: "Yildiz un campione, per me Vlahovic vuole restare. Nel mondo arbitrale bisogna mettere un po' di ordine".

Dopo Allegri anche Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha dedicato un pensiero ad Alex Zanardi in apertura della conferenza stampa che precede la sfida col Verona All'Allianz Stadium. "Ho avuto la fortuna di conoscerlo, quello che ha trasmesso nella vita è indescrivibile - ha esordito il tecnico toscano -. Siamo davanti a un uomo unico nella vita e nello sport". Parole sacrosante da parte di Spalletti che poi ha confermato la presenza di Kenan Yildiz contro gli scaligeri, già retrocessi: "Negli ultimi due allenamenti non ha avuto alcun fastidio, non ha avuto dolori. Quindi ci sarà. Lui sa quanto è importante per noi e viceversa, lo ritengo un campione e mi sento fortunato ad allenarlo. Discorso uguale per Vlahovic, è fondamentale. Si sta allenando con grande professionalità e può darci una grande mano. Per come si sta allenando, con entusiasmo per me ha voglia di restare a Torino".