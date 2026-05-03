Juve, Spalletti: "Dispiacere per non avere vinto, sfortunati ma senza lucidità"

Luciano Spalletti ha mostrato tutto il suo rammarico nelle interviste dopo il pareggio interno della Juve con il già retrocesso Verona: "Ogni tanto si diventa poca roba, non si può controllare tutto ma bisogna mantenere lucidità: abbiamo controllato sempre quasi tutto, abbiamo fatto un po' tutto da soli. Bisogna prendere atto di quello che succede. Non abbiamo vinto questa partita, c'è dispiacere e rammarico, purtroppo poi succede così nel calcio. Con un po' più di lucidità la partita potevamo metterla sotto controllo, anche se non si può fare questo con tutto. Ma la lucidità fa la qualità, il grande atleta. In quei momenti dove ci vuole il massimo dell'applicazione e della concentrazione. Iniziata bene la partita, loro si sono messi bassi, noi siamo andati a insidiare qualche volta ma non siamo stati bravi a incastrarla bene. Gli si è permesso qualche volta di uscire e creare queste ripartenze che ci hanno costretto a delle corse lunghe, poi abbiamo concesso con leggerezza il gol. E lì diventa tutto più difficile, si diventa un po' nervosi, si ha timore di non farcela anche prima di iniziarla. Ti crolla il mondo addosso. Partita facile, partita facile... Cerchi di mantenere il livello alto ma ti fai condizionare, si sbagliano cose banali e magari poi fai grandi giocate, li tieni lì. Loro hanno tirato due volte nello specchio. Bisognava vincerla".