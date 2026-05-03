Serie A, Juventus-Verona 1-1: Spalletti non approfitta del ko del Milan

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Bianconeri in svantaggio col Verona, già retrocesso, poi Vlahovic pareggia su punizione. Vano l'assalto finale
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Non c'è gioia per la Juventus, che spreca la grande occasione di portarsi al terzo posto nella 35a giornata della Serie A. I bianconeri non approfittano infatti del ko del Milan e non effettuano l'aggancio all'ex Allegri, pareggiando 1-1 col Verona già retrocesso in Serie B. Spingono sin dal via i padroni di casa, che sbattono su Montipò: il portiere è decisivo su Kelly e sullo scatenato Conceiçao, migliore in campo per distacco. David non riesce a centrare la porta e i bianconeri colpiscono anche una traversa con Bremer, per poi passare sorprendentemente in svantaggio: errore in uscita di Bremer, Bradaric serve Bowie che fulmina Di Gregorio per l'1-0 scaligero al 34'.
La Juventus è confusa e rischia anche il bis, poi sfiora il pari con Cambiaso, ma si va al riposo con la Vecchia Signora in svantaggio. Spalletti reagisce inserendo subito Vlahovic, che dà nuova linfa all'attacco e colpisce al 61': punizione insidiosa che sorprende Montipò, mal posizionato, ed è 1-1. Da qui in poi c'è solo la Juve, che sfiora il vantaggio con lo scatenato Conceiçao (due volte) e colpisce il palo con Zhegrova nel recupero. Nulla da fare però per i bianconeri, fermati sull'1-1 dall'Hellas: Spalletti è quarto a quota 65 punti, -2 dal Milan, e la Roma può avvicinarsi alla Champions. Sempre penultimo il Verona, già retrocesso in Serie B e ora a quota 20 punti.
IL TABELLINO
JUVENTUS-HELLAS VERONA 1-1
JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly (35' st Koopmeiners), Cambiaso (29' st Boga); Locatelli, Thuram (1' st Vlahovic); Conceiçao (35' st Zhegrova), McKennie, Yildiz; David (23' st Miretti). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Holm, Gatti, Adzic, Kostic, Openda. All. Spalletti.
HELLAS VERONA (3-5-1-1) - Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede (35' st Harroui), Bradaric (26' st Slotsager); Suslov (26' st Lovric); Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Lirola, Isaac, Cham, Vermesan. All. Sammarco.
Arbitro: Ayroldi.
Marcatori: 34' Bowie (V), 16' st Vlahovic (J).
Ammoniti: Gagliardini (V), Frese (V), Locatelli (J), Bernede (V), Harroui (V).
Note: espulso Sogliano (ds Verona) al 50' st per proteste.
LE STATISTICHE
Per la seconda volta nella gestione Luciano Spalletti la Juventus ha pareggiato due match di fila in Serie A – in precedenza era successo a novembre, vs Torino e Fiorentina.
Per la terza volta in Serie A Juventus e Hellas Verona hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali, dopo il 1972/73 e il 2020/21.
La Juventus ha mancato il successo in quattro delle ultime sei sfide casalinghe in Serie A contro squadre che iniziavano la giornata in zona retrocessione (2V, 4N).
Questo è solo il quarto risultato positivo su 12 gare sotto la guida di Paolo Sammarco per l’Hellas Verona in Serie A (1V, 3N).
La Juventus ha subito solo due reti nelle ultime otto giornate di Serie A, record nel periodo nella competizione.
L'Hellas Verona è rimasto imbattuto in due delle quattro sfide (2P) disputate nel 2026 contro squadre che iniziavano la giornata nelle prime quattro posizioni in Serie A (pareggi in trasferta vs Napoli e Juventus).
L'Hellas Verona ha chiuso il primo tempo in vantaggio in trasferta contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 15 dicembre 1996 (1-2 nel parziale, gara poi terminata 3-2 in favore dei bianconeri).
Nelle ultime quattro stagioni (dal 2022/23), Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol su punizione diretta in Serie A e nel periodo solo Alejandro Grimaldo (sei) ha fatto meglio nei big-5 campionati europei - cinque anche per Dominik Szoboszla e Vincenzo Grifo.
Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol contro l'Hellas Verona con la maglia della Juventus in Serie A, il suo bersaglio preferito da quando veste bianconero.
Le ultime tre reti segnate dall’Hellas Verona in campionato portano la firma di Kieron Bowie; l’ultimo giocatore a segnare tre reti di fila per i gialloblù in Serie A era stato Simone Verdi nell’aprile 2023.
Kieron Bowie è il primo giocatore a segnare sul campo della Juventus con l'Hellas Verona in Serie A da Andrea Favilli il 25 ottobre 2020, nel pareggio esterno degli scaligeri per 1-1.
Domagoj Bradaric ha fornito un assist in Serie A per la prima volta dal 21 gennaio 2024, con la maglia della Salernitana contro il Genoa in quel caso.
Andrea Cambiaso ha giocato la sua 100ª partita in Serie A con la Juventus.