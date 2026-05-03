Serie A, Juventus-Verona 1-1: Spalletti non approfitta del ko del Milan

La Juventus è confusa e rischia anche il bis, poi sfiora il pari con Cambiaso, ma si va al riposo con la Vecchia Signora in svantaggio. Spalletti reagisce inserendo subito Vlahovic, che dà nuova linfa all'attacco e colpisce al 61': punizione insidiosa che sorprende Montipò, mal posizionato, ed è 1-1. Da qui in poi c'è solo la Juve, che sfiora il vantaggio con lo scatenato Conceiçao (due volte) e colpisce il palo con Zhegrova nel recupero. Nulla da fare però per i bianconeri, fermati sull'1-1 dall'Hellas: Spalletti è quarto a quota 65 punti, -2 dal Milan, e la Roma può avvicinarsi alla Champions. Sempre penultimo il Verona, già retrocesso in Serie B e ora a quota 20 punti.