Vlahovic, un gol per il rinnovo: ma la Juventus avrebbe bisogno di un vero attaccante top

Ma alla Juve conviene davvero continuare con Vlahovic? Sì, perché gli altri attuali compagni di reparto non sono nemmeno lontanamente all'altezza dell'ex viola, ma dire che Dusan è l'attaccante migliore per una squadra che vuole tornare a vincere, questo forse è troppo. Tra infortuni e problemi vari, Vlahovic quest'anno è fermo a 7 reti e da quando è sbarcato a Torino, non ha mai raggiunto quota 20 reti a stagione. Record non certo straordinari, che lasciano qualche dubbio sul suo reale valore.