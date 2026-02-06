Pisa, Hiljemark: "Partita non fantastica, ci prendiamo il punto"

06 Feb 2026 - 23:26

Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio a reti bianche nella gara contro il Verona: "Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema con la palla, in difesa siamo andati molto bene. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, creando due o tre occasioni da gol. Abbiamo fatto una grande gara, mentre il Verona non ha mai tirato in porta. In questo momento dobbiamo seguire la stessa strada tutti insieme. Nei primi tre giorni abbiamo lavorato solo sulla fase difensiva, per non prendere gol subito. Abbiamo sofferto nel primo tempo con la palla, bisogna continuare a lavorare sfruttando i sette giorni al meglio. Non è stata una partita fantastica, ma ci prendiamo il punto dopo una ripresa fatta molto bene". 

