Verona, Sammarco: "Non possiamo essere contenti del punto"

L'allenatore del Verona Paolo Sammarco, dopo la sua prima in panchina con la prima squadra, ha parlato del deludente pareggio con il Pisa: "E' ovvio che non siamo contenti del risultato e di parte della prestazione, i primi 30-35 minuti sono stati buoni, pur non creando molto, nella ripresa ci siamo un po' impauriti. Non abbiamo fatto grandi test atletici in questi tre giorni, posso solo vedere che siamo calati nel secondo tempo e ci lavoreremo e indagheremo".