Lutto nel Milan: addio a Pierangelo Belli, portiere pluricampione dell'era Rocco

Il mondo del Milan piange la scomparsa di Pierangelo Belli, storico portiere rossonero che tra il 1966 e il 1973 ha vissuto da protagonista l'epopea d'oro di Nereo Rocco. Classe 1944, Belli è stato molto più di un semplice vice di leggende come Cudicini e Vecchi: nelle sue 68 presenze ha contribuito alla conquista di un palmarès leggendario, che vanta uno Scudetto, due Coppe dei Campioni, un'Intercontinentale, due Coppe delle Coppe e tre Coppe Italia, di cui una vinta da titolare nella finale del 1967 contro il Padova. La sua ultima apparizione in maglia rossonera risale al 21 aprile 1973, nella celebre e discussa sfida contro la Lazio, chiudendo un ciclo glorioso che lo ha visto sollevare sul tetto del mondo i colori del Diavolo.