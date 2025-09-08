Juventus, il piano rientri in vista dell'Inter: Koop e Yildiz subito alla Continassa, Zhegrova punta alla convocazione

Insomma, Tudor avrà presto la rosa al completo, considerando che anche l'infermeria è sostanzialmente vuota: Perin e Miretti vanno verso il pieno recupero e anche per rivedere Juan Cabal ormai non manca molto. Assente sicuro sarà il solito Milik, mentre buone notizie sono arrivate dai primi allenamenti di Edon Zhegrova, rimasto a lavorare a Torino e non convocato dal suo Kosovo. L'ex Lille è fermo da metà dicembre a causa di un problema agli adduttori che non gli ha concesso di scendere in campo in tutto il 2025, ma i suoi primi giorni alla Continassa hanno dato indicazioni confortanti e per questo può sperare in una convocazione per la sfida dello Stadium, anche se per vederlo a pieno regime occorrerà ancora un po' di tempo.