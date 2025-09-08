Juventus, il piano rientri in vista dell'Inter: Koop e Yildiz subito alla Continassa, Zhegrova punta alla convocazione

Gli ultimi a far ritorno a Torino saranno David, Vlahovic e Kostic, Conceiçao e Thuram
Sta per partire il conto alla rovescia verso Juventus-Inter, primo big match della stagione per bianconeri e nerazzurri. Igor Tudor riabbraccerà gradualmente tutti i giocatori impegnati in nazionale e per sua fortuna non dovrà attendere troppo per riavere il gruppo al completo e cominciare a preparare la sfida di sabato sera: i primi a varcare i cancelli della Continassa saranno Kenan Yildiz, Teun Koopmeiners e Lois Openda, che hanno già concluso gli impegni con Turchia, Olanda e Belgio e che dunque saranno a Torino già nella giornata di lunedì.
Martedì sarà la volta degli azzurri Manuel Locatelli, Federico Gatti e Andrea Cambiaso (che comunque sarà squalificato in campionato), reduci dal match contro Israele; insieme a loro tornerà Vasilije Adzic, anche lui impegnato nella serata di lunedì col suo Montenegro.
Mercoledì, infine, tutti gli altri: Kephren Thuram, Francisco Conceiçao, Dusan Vlahovic e Filip Kostic, Jonathan David, che martedì sera giocherà un'amichevole in Galles col suo Canada (già qualificato ai Mondiali come paese ospitante) e dunque non avrà neanche il problema del volo intercontinentale. Insieme a loro doveva esserci anche Jonas Rouhi, che però è destinato a lasciare il club e accasarsi ai belgi del Westerlo.
Insomma, Tudor avrà presto la rosa al completo, considerando che anche l'infermeria è sostanzialmente vuota: Perin e Miretti vanno verso il pieno recupero e anche per rivedere Juan Cabal ormai non manca molto. Assente sicuro sarà il solito Milik, mentre buone notizie sono arrivate dai primi allenamenti di Edon Zhegrova, rimasto a lavorare a Torino e non convocato dal suo Kosovo. L'ex Lille è fermo da metà dicembre a causa di un problema agli adduttori che non gli ha concesso di scendere in campo in tutto il 2025, ma i suoi primi giorni alla Continassa hanno dato indicazioni confortanti e per questo può sperare in una convocazione per la sfida dello Stadium, anche se per vederlo a pieno regime occorrerà ancora un po' di tempo.
Commenti (0)