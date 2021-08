Juventus, Nedved: “Ronaldo resta? Assolutamente sì”

JUVENTUS

Il vicepresidente bianconero sulla sorprendente panchina del portoghese: “Scelta concordata con la società”

Cristiano Ronaldo inizia a sorpresa il suo campionato dalla panchina, ma il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, scaccia via le voci di un possibile addio nel prepartita della gara contro l’Udinese: “Ronaldo resterà assolutamente alla Juve – ha detto - Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono, la scelta di stare fuori è stata condivisa col giocatore”. Getty Images

“Le sue condizioni non sono al top in questo momento e il mister deve mettere in campo la formazione migliore – ha aggiunto Nedved - Anche il campione d’Europa Chiellini è in panchina”. Stando alle parole di Nedved quindi il futuro del portoghese è ancora a Torino e la rosa è già completa nonostante il mercato sia ancora aperto: “Mercato chiuso? In entrata abbiamo fatto due bellissime operazioni. Siamo contenti di come stiamo” ha assicurato.

Sulla prima di campionato e il ritorno dei tifosi allo stadio: “Sono sensazioni bellissime, il tecnico lo staff e i giocatori hanno lavorato molo bene anche se in poco tempo, c’è entusiasmo e voglia di fare bene”.

