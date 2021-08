Juventus, Ronaldo-Allegri: una panchina per due separati in casa

Con un settimana ancora di mercato davanti, l'esclusione di Cristiano Ronaldo dall'undici titolare della Juve nell'esordio in campionato contro l'Udinese lascia spazio inevitabilmente a tutti gli interrogativi (anzi li ingigantisce) che hanno accompagnato l'estate dell'attaccante portoghese (che, ricordiamolo, sempre in panchina a Bologna aveva chiuso la scorsa stagione). Dubbi che le parole del vicepresidente bianconero Pavel Nedved nel pre-partita del Friuli non riescono e possono fino in fondo chiarire. Dopo le parole di ieri in conferenza stampa di Max Allegri ("Ronaldo ha saltato la partita di giovedì per un riposo programmato, ma ora è a disposizione. Il suo futuro? A me ha detto che resta") tutto lasciava infatti presagire la sua presenza dal primo minuto a Udine, perché se Ronaldo sta bene allora gioca. Così invece non è, e allora? Allora va capito veramente se si tratti di una scelta unilaterale dell'allenatore (destinata a lasciare strascichi), se sia stata invece condivisa e concordata (ma è lecito chiedersi come mai CR7 non sia o non si senta pronto per giocare) o se invece la decisione possa poggiare anche su ragioni di mercato al di là delle smentite di circostanza. Tesi quest'ultima avvalorata dal fatto che pare sia stato proprio Ronaldo a chiedere di non essere schierato titolare.