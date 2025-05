Kroos incorona Pedri: "È il miglior centrocampista al mondo"

Oltre ogni maglia e ogni rivalità. Toni Kroos, bandiera del Real Madrid, non ha dubbi: "Pedri può essere considerato il migliore al mondo nella sua posizione". Il tedesco ha appeso gli scarpini al chiodo soltanto pochi mesi fa e oggi si gode lo spettacolo delle semifinali di Champions League dalla poltrona. E così, alla vigilia della partita decisiva tra Inter e Barcellona, è arrivata l'investitura al faro del centrocampo blaugrana: "Pedri è il classico giocatore di cui senti l'assenza: non fa solo gol e assist, ti dà soluzioni". Poi l'ex Real continua a esaltare lo spagnolo: "Ho dato un'occhiata a quello che sta facendo quest'anno, e solo in Champions League batte 52 giocatori a partita, in Liga fa ancora meglio e ne supera 59. Pedri batte letteralmente 11-12 difensori ogni partita...e credetemi, è difficilissimo per un centrocampista". E se a dirlo è Toni Kross, uno dei migliori di sempre, c'è da credergli.