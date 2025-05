Juventus, Tudor: "A Bologna per vincere, non mi accontento di un pareggio. Vlahovic out"

Igor Tudor si prepara ad affrontare il Bologna in quello che sarà un vero e proprio spareggio per un posto nella prossima Champions League. Il tecnico della Juventus, che attualmente viaggia al quarto posto con un solo punto di vantaggio sui rossoblù, dovrà far fronte all'emergenza nel reparto arretrato dopo il ko di Kelly: per confermare la difesa a 3 un terzino dovrà essere adattato a braccetto (il candidato numero uno è Savona). Vlahovic non andrà neanche in panchina, come annunciato dallo stesso tecnico croato, ma peseranno anche le assenze dell'infortunato Koopmeiners e dello squalificato Yildiz.