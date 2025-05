Champions: Barcellona, Lewandowski verso la panchina contro l'Inter

Hansi Flick ha praticamente messo tutte le carte in tavola a Valladolid, svelando i suoi piani per la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. L'allenatore tedesco - scrive Mundo Deportivo - ha una formazione iniziale molto chiara e avrà a disposizione un'arma di primissimo livello: Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi con il gruppo ieri, due settimane dopo l'infortunio. Oggi volerà in Italia ma non giocherà dall'inizio. Ferran Torres sarà il numero 9 titolare, a maggior ragione dopo aver riposato tutta la partita contro il Real Valladolid, ma il polacco potrebbe rivelarsi decisivo nel secondo tempo. In difesa Alejandro Balde non potrà giocare contro la squadra di Simone Inzaghi. Lewandowski, autore di 11 gol in questa Champions League e a uno di distanza dai 100 con il Barcellona, ha subito una battuta d'arresto contro il Celta lo scorso 19 aprile, quando si è fermato al 73' minuto a causa di una lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra. Modello di professionalità, Lewandowski ha saltato l'andata contro l'Inter ma ha lavorato duramente per arrivare a questa partita chiave della Champions League. A parte Ferran, il resto degli undici blaugrana è abbastanza chiaro. Szczesny è confermato tra i pali, con Eric Garcia favorito per giocare terzino destro al posto dell'infortunato Koundé, con Cubarsí e Iñigo Martínez, inutilizzati sabato, al centro. Sulla fascia sinistra, Gerard Martín sembra essere il favorito, nonostante sia stato l'unico giocatore ad aver giocato 90 minuti a Valladolid e sia stato sostituito nel secondo tempo della partita di andata. A centrocampo, confermati Pedri e De Jong, entrambi con 45 minuti giocati in campionato, con Lamine Yamal e Raphinha come ali e, in linea di principio, Olmo come centrocampista offensivo.