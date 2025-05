Marsiglia: la squadra di De Zerbi interrompe il ritiro a Roma

Dopo il pareggio tra Lilla e Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi insieme al suo staff ha dato la possibilità di scegliere se continuare il ritiro a Roma oppure tornare a Marsiglia. La stampa francese ha riportato che i giocatori in accordo con i dirigenti e il tecnico hanno optato per la seconda opzione. Al momento l'OM è 2° in classifica in Ligue 1 a +1 sul Monaco e +2 su Nizza e Lilla. La squadra allenata da De Zerbi a due giornate dal termine è in piena battaglia per conquistare un posto nella prossima Champions League. In Francia le prime tre accedono direttamente alla "fase campionato" del torneo mentre la quarta deve passare dai turni preliminari.