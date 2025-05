Tudor: "Abbiamo ottenuto un buon punto. Ho fatto scelte tattiche diverse dal solito"

L'allenatore bianconero ha poi parlato delle scelte tattiche per questa gara: "L'abbiamo preparata in maniera diversa rispetto alle precedenti. Loro hanno una buona fisicità, ci sono anni di lavoro dietro il Bologna. Il momento che stiamo vivendo ci ha obbligato a giocare così, mancano tre partite e siamo ancora quarti a pari punti con Lazio e Roma. Ci sono state occasioni che non abbiamo sfruttato, ma i ragazzi hanno dato tutto. Quando ti spremi poi negli ultimi metri perdi lucidità. Chi è entrato dalla panchina ha comunque dato quello che poteva. La partita con la Lazio? Penso che non sarà decisiva, alla fine nove punti sono tanti e non si decide nulla con una partita. Bisogna pensare gara per gara, poi la qualità verrà fuori. Ogni squadra lotta per qualcosa, l'Udinese lotta per qualcosa e poi avremo il Venezia".