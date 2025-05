Gravina: "Anche se con criticità, Lega Pro dimostra coraggio"

"Lo sviluppo del calcio italiano e dei valori passa sempre di più da una serie di confronti legati alla ricerca degli equilibri, passa anche attraverso giornate di studio e confronto". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina intervenuto all'evento 'Serie C Business Value' in corso di svolgimento a Milano. "Il mio legame con la Lega Pro è un rapporto speciale, lo sanno tutti, per me è un vanto. È una Lega che a mio avviso richiede grande rispetto per tutto ciò che avviene - ha aggiunto - è una lega complessa e articolata, sviluppa a livello territoriale una serie di valori". "Una lega che ha delle criticità, non ce lo nascondiamo, ma che dimostra grande coraggio. È una Lega che non ha finanza che arriva dall'esterno, la valorizzazione dei vivai e del talento sono due asset che rappresentano la spina dorsale per sorreggere il calcio italiano", ha concluso Gravina.