Inter-Barcellona: Lautaro si allena in gruppo

Lautaro Martinez si sta allenando insieme ai compagni alla vigilia del ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona in programma martedì 6 maggio alle 21 a San Siro. Successivamente, l'argentino non ha partecipato al torello per non prendere rischi. Nella conferenza stampa Simone Inzaghi ha risposto così alla domanda sulle possibilità di vedere in campo il capitano e Pavard: "Decideremo con lo staff medico e i calciatori stessi. Sono loro a dovermi dire come si sentono. Pavard ha sensazioni discrete, Lautaro lo vedremo oggi".