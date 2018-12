Juventus, Nedved: "Marotta forse non è mai stato juventino"

15/12/2018

Prima del match contro il Torino è intervenuto Pavel Nedved che ha lanciato una frecciata a Beppe Marotta nel giorno del suo debutto in una partita dell'Inter: "Mi ha fatto strano vederlo da un'altra parte, ora che è ufficiale. Lui è un professionista ma forse non è mai stato juventino". Il vicepresidente della Juventus ha parlato brevmente del derby: "Snodo fondamentale, noi puntiamo al titolo e loro sono piazzati per l'Europa" le parole a Dazn.