Verona in emergenza, otto assenze contro il Sassuolo

Emergenza totale per il Verona in vista della sfida contro il Sassuolo. L'allenatore Paolo Sammarco dovrà fare i conti con una rosa decimata da otto defezioni complessive che stravolgono l'undici titolare. Oltre agli squalificati Akpa Apro e Orban, restano ai box per infortunio Lirola, Gagliardini, Bernede, Suslov e Valentini. Assente anche Belghali. ;Con le scelte obbligate in difesa e a centrocampo, l'unico dubbio della vigilia riguarda il reparto offensivo, dove si cerca il partner ideale per Bowie. Al momento Sarr è in netto vantaggio nel ballottaggio con Mosquera per una maglia dal primo minuto.