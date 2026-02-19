Sassuolo, Grosso: "Verona gara tosta, come tutte le altre"

Fabio Grosso ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro il Verona. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Gara tosta, come tutte le altre, ma vogliamo fare una bella partita. Siamo in un buon momento e vogliamo continuare così, sapendo che dovremo tirare su le maniche per scontrarci contro un avversario che vorrà fare di tutto per ripartire. Nel 2026 non siamo stati tanto prolifici come squadra, siamo passati attraverso le difficoltà e siamo stati bravi a venirne fuori, a prescindere da chi si prende la copertina, ma fa parte del gioco. Siamo contenti del ritorno al gol di Pinamonti e Laurienté, lo hanno fatto per merito del lavoro della squadra".