Juventus, nessuna lesione per Bonucci: ma è a forte rischio per il Napoli

Un grattacapo in più per Allegri in vista di Juventus-Napoli di giovedì: gli esami effettuati da Leonardo Bonucci dopo il problema alla coscia sinistra rimediato nei giorni scorsi ha escluso lesioni e confermato un affaticamento ma quasi sicuramente il difensore dovrà dare forfait nel big match, stringendo i denti proverà a essere convocato almeno per un posto in panchina. L'infortunio del 34enne va a danneggiare un reparto che già dovrà a fare meno di Chiellini (positivo al Covid), Pellegrini (influenzato) e Danilo (lesione alla coscia sinistra).

Getty Images