La neopromossa Entella premiata dalla Regione Liguria

Una promozione in serie B da record per l'Entella premiata e festeggiata oggi da Regione Liguria in sala trasparenza. Il club di Chiavari ha vinto il proprio girone di serie C pur non partendo tra le favorite. "Abbiamo fatto un campionato meraviglioso - ha ammesso il presidente Gozzi -. Credo un record assoluto in termini di risultati quello di essere sconfitti una sola volta in tutto il campionato e non avere mai perso fuori casa, una roba da annali del calcio che testimonia la bravura dei ragazzi e del mister a tenere questo gruppo, partito un po' a fari spenti a tenerlo unito, determinato e con la voglia di vincere. Esaltando le caratteristiche del gioco di squadra. Una bella cavalcata, una bella soddisfazione per il club, per i ragazzi, per tutto l'ambiente". Nessun volo pindarico per il futuro. L'obiettivo per ora è la salvezza. "Stiamo con i piedi per terra. Tra l'altro c'è un tema di compatibilità economica. Perché purtroppo i contributi televisivi alle neopromosse sono bassi. E' la B è a un livello qualitativo molto alto. E conseguentemente anche le spese sono alte. Quindi sarà una bella equazione: cercare di salvarsi mantenendo i conti relativamente in ordine sarà una bella sfida". A premiare il presidente Gozzi, il tecnico Gallo e tutta la squadra sono stati i massimi vertici regionali a partire dal presidente Marco Bucci e dall'assessore allo sport Simona Ferro. "Un bel messaggio per la Liguria perché è un messaggio che dice che chi lavora duro e chi si dà da fare, chi è ottimista alla fine raggiunge un bel risultato - ha sottolineato il presidente della Regione Bucci -. Chiavari è riuscita a fare una cosa molto bella grazie allo spirito vincente che abbiamo noi liguri e che dobbiamo tirar fuori sempre nelle buone occasioni". "Il ritorno in B dell'Entella suggella ancora di più questo anno dedicato alla Liguria capitale Europea dello Sport 2025, e accresce il suo palinsesto non solo di grandi eventi sportivi, ma anche di grandi imprese" ha aggiunto Simona Ferro assessore allo sport.