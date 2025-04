Juve, è un problema di testa. Tudor: "Gli schemi e i sistemi non bastano: si vince con altro"

La Juventus ha un problema di testa, inteso sia come concentrazione e gestione dei momenti della partita che come gol subiti. L'inaspettata sconfitta contro il Parma, che complica tremendamente la corsa Champions, ha messo a nudo le fragilità della squadra che ha subito il 10° gol da colpo di testa in questo campionato, mentre quelli realizzati sono solo tre, appena uno più di Monza e Verona, ultime della classe in questa speciale graduatoria. "Gli schemi, i sistemi e le combinazioni non bastano: serve anche quello, ma si vince con altre cose", ha tuonato Igor Tudor nella pancia del Tardini. Una prestazione davvero sottotono che ha fatto scattare l'allarme nell'ambiente juventino.